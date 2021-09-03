Американско-украинская ракета Firefly Alpha. Фото: УП

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Космическая ракета украино-американской частной компании Firefly Aerospace запущена в космос.

Запуск космической ракеты Alpha состоялся в 4:59 по киевскому времени с базы «Ванденберг» космических сил США в штате Калифорния. Миссия по запуску называлась DREAM или FLTA001. Об этом сообщалось в трансляции запуска в YouTube.

Как известно, Firefly Aerospace — частное аэрокосмическое предприятие, которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков.

Напомним, американо-украинская ракета Firefly Alpha успешно прошла огневые испытания. В августе компания Firefly Aerospace на базе Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии провела статическое огневое испытание первой ступени перспективной ракеты-носителя.