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Ракурс
3 сентября - какой сегодня праздник, день ангела и что нельзя делать

3 сентября — какой сегодня праздник, день ангела и что нельзя делать

2 сен 2021, 22:56
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3 сентября в мире отмечается День небоскреба, а Православная церковь чтит память апостола Фаддея, мученицы Вассы Алонской, преподобных Авраамия Смоленского и Марфы Дивеевской.

3 сентября — 246-й день года (247-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 119 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 августа Юлианского календаря.

3 сентября именины

День ангела сегодня празднуют Фаддей, Аврамий, Павел, Александр, Рафаил, Корнилий, Игнатий и Марфа.

Церковный праздник 3 сентября

Православная церковь сегодня отмечает день святого Фаддея — одного из 70 апостолов, который не входил в состав ближайших апостолов. Родился Фаддей в городе Эдессе на территории Сирии. Впоследствии принял крещение в водах реки Иордан. Позже встретил Иисуса Христа и стал его учеником. Проповедовал в Месопотамии и Сирии.

Традиции 3 сентября

3 сентября убирали лен. Также в этот день почиталась память мученицы Вассы Алонской.

Приметы на 3 сентября

  • Если в этот день хорошая погода — в течение четырех недель будет тепло и солнечно;

  • Урожай желудей — на Рождество будет много снега;

  • Мыши делают гнезда на стогах — к дождливой и затяжной осени;

  • Пауки наплели много паутины — к теплу;


  • Богатый урожай рябины — осень будет сырой;

Что нельзя делать сегодня

3 сентября не стоит планировать дальние поездки.

Источник: Ракурс


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