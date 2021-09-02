3 сентября - какой сегодня праздник, день ангела и что нельзя делать

https://racurs.ua/n159577-3-sentyabrya-kakoy-segodnya-prazdnik-den-angela-i-chto-nelzya-delat.html

Ракурс

3 сентября в мире отмечается День небоскреба, а Православная церковь чтит память апостола Фаддея, мученицы Вассы Алонской, преподобных Авраамия Смоленского и Марфы Дивеевской.

3 сентября — 246-й день года (247-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 119 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 21 августа Юлианского календаря.

3 сентября именины

День ангела сегодня празднуют Фаддей, Аврамий, Павел, Александр, Рафаил, Корнилий, Игнатий и Марфа.

Церковный праздник 3 сентября

Православная церковь сегодня отмечает день святого Фаддея — одного из 70 апостолов, который не входил в состав ближайших апостолов. Родился Фаддей в городе Эдессе на территории Сирии. Впоследствии принял крещение в водах реки Иордан. Позже встретил Иисуса Христа и стал его учеником. Проповедовал в Месопотамии и Сирии.

Традиции 3 сентября

3 сентября убирали лен. Также в этот день почиталась память мученицы Вассы Алонской.

Приметы на 3 сентября

Если в этот день хорошая погода — в течение четырех недель будет тепло и солнечно;

Урожай желудей — на Рождество будет много снега;

Мыши делают гнезда на стогах — к дождливой и затяжной осени;

Пауки наплели много паутины — к теплу;



Богатый урожай рябины — осень будет сырой;

Что нельзя делать сегодня

3 сентября не стоит планировать дальние поездки.