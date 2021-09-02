Антициклон принесет солнце в Украину - погода на 3 октября

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Погода в Украине 3 сентября будут солнечной, теплой, но ветреной, благодаря мощному антициклону, однако ожидать возвращения летней жары не стоит. Температура воздуха завтра максимально прогреется до +21ºС.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 3 сентября дожди обойдут стороной все области Украины. Теплая погода будет наблюдаться в южных областях и на Закарпатье. Там прогнозируют до +21ºС. Прохладнее будет на Севере и Востоке. Средняя дневная температура там составит +16−18ºС.

Погода в Киеве 3 сентября будут без осадков, но с переменной облачностью. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Столбик термометра ночью покажет +6−9°С, днем 15−18°С. Солнце взойдет в 6.15, а зайдет в 19.38. Продолжительность дня составит 13 часов 23 мин.

Погода во Львове в пятницу ожидается с небольшой облачностью, без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +18−20°С.

Погода в Одессе завтра будет практически безоблачной, температура ночью +11°С, днем +19−21°С.

Погода в Харькове 3 сентября прогнозируется солнечной с небольшой облачностью, температура днем +16−18°С.

Погода в Днепре днем будет с температурой +17−19°С, возможна небольшая облачность.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 сентября прогнозируется частично беспокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения.

Напомним, лето 2021 года в Киеве установило 14 рекордов, большинство из них — 10 — в течение июня.