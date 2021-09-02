14 температурных рекордов установило лето в Украине

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Ракурс

Температурные рекорды лета 2021 года подвели метеорологи. Лето в Киеве установило 14 рекордов, большинство из них — 10 — в течение июня. Такие данные наблюдений обнародовала метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

За лето установлены 14 температурных рекордов, большинство из них, десять, в июне, — говорится в сообщении.

Средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила +22,3ºС, что на 1,9ºС превысило климатическую норму и обеспечило второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года. Однако лето 2010 года остается рекордсменом в Украине.

В целом наибольшее положительное отклонение от климатической нормы с трех месяцев лета имел июль, который поделил второе место среди самых теплых за последние 140 лет. Самая холодная погода была в начале календарного лета — 1 июня, когда температура под утро опустилась до +7,4°С. Самым жарким стал день 24 июня, когда температура после полудня на столбике термометра показывала +35,5°С.

Количество осадков летом в Киеве составило 77% климатической нормы, это лето вошло в топ-20 самых сухих в Киеве с 1891 года.