Температурні рекорди літа підбили метеорологи в Україні

https://racurs.ua/ua/n159571-14-temperaturnyh-rekordiv-vstanovylo-lito-v-ukrayini.html

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Температурні рекорди літа 2021 року підбили метеорологи. Літо у Києві встановило 14 рекордів, більшість з них — 10 — впродовж червня. Такі дані спостережень оприлюднила метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За літо встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них, десять, у червні, — йдеться у повідомленні.

Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +22,3ºС, що на 1,9ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року. Проте літо 2010 року залишається рекордсменом в Україні.

Загалом найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень, який поділив другу позицію серед найтепліших за останні 140 років. Найпрохолодніше було на початку календарного літа — 1 червня, коли температура під ранок опустилася до +7,4°С. Найспекотнішим став день 24 червня — тоді температура після полудня на стовпчику термометра показувала +35,5°С.

Кількість опадів влітку у Києві склала 77% кліматичної норми, це літо увійшло у топ-20 найсухіших у Києві з 1891 року.