Коли вдарять перші заморозки — прогноз синоптиків

https://racurs.ua/ua/n159562-koly-vdaryat-pershi-zamorozky-prognoz-synoptykiv.html

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Заморозки у вересні на поверхні ґрунту прогнозують синоптики. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На початку наступного тижня, 6−7 вересня, опадів не очікується. Температура у південній частині на Закарпатті вночі 5−11°С, вдень 16−21°С, на решті території країни вночі 2−7°С тепла. На поверхні ґрунту місцями заморозки 0−2°С, — цитує синоптиків УНН.

Вдень стовпчик термометра прогріється до 11−16°С вище нуля.

3 вересня по всій Україні очікується погода без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ. Погода 4 вересня буде з невеликими дощами. Вдень у північній частині буде без опадів. Температура на узбережжі морів підніметься до 15 °C. Вдень — 13−18°С, на Сході та Півдні тепліше — 16−21°С та 20−25°С відповідно.

5 вересня погода в Україні прогнозується без опадів, лише вдень у північно-східних областях місцями прой де невеликий дощ. Температура вдень коливатиметься у межах 13−18°С.

За прогнозами Укргідрометцентру, у вересні аномальна спека в Україні не повернеться.

Джерело: УНН