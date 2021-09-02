Когда ударят первые заморозки - прогноз синоптиков

https://racurs.ua/n159562-kogda-udaryat-pervye-zamorozki-prognoz-sinoptikov.html

Ракурс

Заморозки в сентябре на поверхности почвы прогнозируют синоптики. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В начале следующей недели, 6−7 сентября, осадков не ожидается. Температура в южной части на Закарпатье ночью 5−11°С, днем 16−21°С, на остальной территории страны ночью 2−7°С тепла. На поверхности почвы местами заморозки 0−2°С, — цитирует синоптиков УНН.

Днем столбик термометра прогреется до 11−16°С выше нуля.

3 сентября по всей Украине ожидается погода без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Погода 4 сентября будет с небольшими дождями. Днем в северной части без осадков. Температура на побережье морей поднимется до 15 °C. Днем — 13−18°С, на востоке и юге теплее — 16−21°С и 20−25°С соответственно.

5 сентября погода в Украине прогнозируется без осадков, только днем в северо-восточных областях местами пройдет небольшой дождь. Температура будет колебаться в пределах 13−18°С.

По прогнозам Укргидрометцентра, в сентябре аномальная жара в Украине не вернется.

Источник: УНН