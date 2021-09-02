Польша из-за нашествия мигрантов ввела ЧП на границе с Беларусью

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Польша вводит чрезвычайное положение в регионах на границе с Беларусью. Решение правительства 2 сентября утвердил президент Анджей Дуда. Согласно этому указу, в 183 приграничных населенных пунктах запретят проведение массовых мероприятий. Туда не смогут въехать люди, которые там не проживают.

Нарушителям грозит штраф или арест. Причиной такого шага является кризис, связанный с потоком нелегальных мигрантов в страну.

Чрезвычайное положение вводят в Польше впервые после 1981 года.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский 2 сентября встретился с представителями власти приграничных городов, в которых вводят чрезвычайное положение.

Чрезвычайное положение будет действовать в полосе на 3 км от польско-белорусской границы, оно будет охватывать 115 местностей Подляшского воеводства и 68 местностей Люблинского воеводства.

Наши действия были понятны и поддерживаются местными властями. Мы делаем это исключительно в интересах безопасности наших граждан, особенно жителей приграничных местностей, — написал Мариуш Каминский в Твиттер.

Чрезвычайное положение продлится 30 дней, если постановление не будет отменено Сеймом в понедельник, 6 сентября. Левые политические силы Польши уже заявили, что предложат поправку к решению.

Это первое чрезвычайное положение, объявленное в Польше после 1989 года, отмечает Gazeta Wyborcza.

На практике такое решение означает, что никому не разрешено находиться на территориях, где объявлено чрезвычайное положение, кроме местных жителей. Запрет будет касаться представителей неправительственных организаций, которые помогают беженцам, и журналистов.

Напомним, что в мае 2021 года Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Евросоюза, членом которого является Литва.

С начала 2021 года около 4 тыс. мигрантов нелегально пересекли белорусско-литовскую границу (граждане Ирака, Ирана, Сирии). В начале августа полеты из Ирака в Минск были прекращены.

В июле страны Балтии анонсировали план усиления охраны границы с Беларусью и построения стены на самых опасных участках нелегальной миграции. Украина обещала отправить Литве колючую проволоку для охраны границы.