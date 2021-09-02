Польща через навалу мігрантів запровадила НС на кордоні з Білоруссю

https://racurs.ua/ua/n159560-polscha-cherez-navalu-migrantiv-zaprovadyla-ns-na-kordoni-z-bilorussu.html

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Польща вводить надзвичайний стан в регіонах на кордоні з Білоруссю. Рішення уряду 2 вересня затвердив президент Анджей Дуда. Відповідно до цього указу, у 183 прикордонних населених пунктах заборонять проведення масових заходів. Туди не зможуть в’їхати люди, які там не проживають.

Порушникам загрожує штраф або арешт. Причиною такого кроку є криза, пов’язана з потоком нелегальних мігрантів.

Надзвичайний стан запроваджують в країні вперше після 1981 року.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський 2 вересня зустрівся з представниками влади прикордонних міст, у яких може бути введений надзвичайний стан.

Надзвичайний стан буде введено в смузі на 3 км від польсько-білоруського кордону, він охоплюватиме 115 місцевостей Підляського воєводства та 68 місцевостей Люблінського воєводства.

Наші дії були зрозумілі та підтримуються місцевою владою. Ми робимо це виключно в інтересах безпеки наших громадян, особливо мешканців прикордонних місцевостей, — написав Маріуш Камінський у Твіттер.

Надзвичайний стан триватиме 30 днів, якщо постанову не буде скасовано Сеймом в понеділок, 6 вересня. Ліві політичні сили Польщі вже заявили, що запропонують поправку до рішення.

Це перший надзвичайний стан, оголошений у Польщі після 1989 року, зазначає Gazeta Wyborcza.

На практиці таке рішення означає, що нікому не дозволятиметься перебувати на територіях, де оголошений надзвичайний стан, окрім місцевих мешканців. Заборона стосуватиметься представників неурядових організацій, які допомагають біженцям, і журналістів.

Нагадаємо, що у травні 2021 року Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не буде затримувати нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Євросоюзу, членом якого є Литва.

З початку 2021 року близько 4 тис. мігрантів нелегально перетнули білорусько-литовський кордон (громадяни Іраку, Ірану, Сирії). На початку серпня польоти з Іраку до Мінська були припинені.

У липні країни Балтії анонсували план посилення охорони кордону з Білоруссю та побудови стіни на найбільш небезпечних ділянках нелегальної міграції. Україна обіцяла відправити Литві колючий дріт для охорони кордону.