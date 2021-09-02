Слідство щодо MH17 просить військових з Курська здати інформацію про “Бук”

https://racurs.ua/ua/n159561-slidstvo-schodo-mh17-prosyt-viyskovyh-z-kurska-zdaty-informaciu-pro-buk.html

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У справі MH17 міжнародна спільна cлідча група (JIT) звернулася до російських військових з проханням надати додаткову інформацію про обставини збиття пасажирського літака Boeing 777 у небі над Донбасом. Зокрема, військовослужбовців РФ просять поділитися даними щодо російського зенітно-ракетного комплексу «Бук», який використовували терористи на окупованій частині Донбасу.

Відповідне відеозвернення 2 вересня опублікувала прес-служба поліції Нідерландів двома мовами — російською та англійською.

Спільна слідча група… знову звертається з проханням про інформацію. Прохання яке зроблене в рамках подальшого розслідування, стосується, зокрема, мешканців російського міста Курськ, — йдеться у повідомленні.

JIT вважає, що з Курська було відправлений ЗРК «Бук», яким збили літак MH17. Також слідчі просять за наявності будь-якої корисної інформації сконтактуватися з JIT. Слідчих цікавлять фотографії, відеоматеріали, релевантні електронні повідомлення або військові накази, що мають відношення до катастрофи рейсу MH17. Також вони закликали надсилати потрібну інформацію на електронну адресу: contact@jitmh17.com, або ж писати повідомлення, а також телефонувати у WhatsApp і Signal на номер 0031 683559290.

Поліція Нідерландів розповіла, як безпечно можна надіслати інформацію. Для цього потрібно:

встановити новий Gmail електронну адресу на gmail.com;

використовувати публічний/безкоштовний Wi-Fi;

для додаткової безпеки можна використовувати послуги Tor або Tails.

Нідерландська поліція також окремо звернулася до мешканців Курська з проханням поділитися інформацією.

Нагадаємо, 6 вересня судовий процес проти чотирьох обвинувачених у справі MH17 буде продовжений. Родичі загиблих скористаються своїм правом на виступ в судовому засіданні.

17 липня 2014 року неподалік Тореза Донецької області армія РФ за допомогою ЗРК «Бук», завезеного з військової частини з Курська, збила Boeing 777 компанії «Малайзійські авіалінії». Загинули 298 осіб. JIT назвала імена перших чотирьох підозрюваних — Сергій Дубинський (позивний «Хмурий»), Ігор Гіркін (позивний «Стрелков»), Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), Леонід Харченко (позивний «Кріт»).

Водночас США закликали Росію взяти відповідальність за трагедію.