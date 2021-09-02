Hyundai представила свій найменший кросовер. Фото: Hyundai Motor

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Компанія Hyundai представила свій найменший кросовер. Випуск автомобіля у двох варіантах запланований на 15 вересня.

Модель назвали Casper на честь трюку, який виконують скейтбордисти, перевертаючи дошку в повітрі. Про це повідомили в прес-службі компанії.

Ця назва має відобразити прагнення Hyundai Motor Company змінити правила гри та стереотипи світового автомобільного ринку і заявити про новий клас автомобілів, якого раніше не було.

Casper має довжину 3 тис. 595 мм, ширину 1 тис. 595 мм, загальну висоту 1 тис. 575 мм та колісну базу 2 тис. 400 мм. Автомобіль відрізняється яскравим самобутнім дизайном, що не перегукується з екстер'єром інших авто компанії.

Базова модель має конструкцію параметричної решітки, пофарбованої в сріблястий колір, а в «активного» варіанту решітка чорна, з додатковими круглими повітрозабірниками для проміжного охолоджувача.

Поки невідомі ні ціна, ні ринки продажів, крім Південної Кореї та Індії. На індійському ринку автомобіль, ймовірно, отримає інші двигуни.