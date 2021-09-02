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Ракурс
Лідер півзахисту України не допоміг з Казахстаном — стала відомою причина

Лідер півзахисту України не допоміг з Казахстаном — стала відомою причина

2 вер 2021, 16:04
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Тарас Степаненко, центральний півзахисник збірної України, отруївся напередодні матчу своєї команди проти Казахстану. Підозрюють сендвіч, який Тарас з’їв у літаку.

Про це прес-аташе національної збірної Олександр Гливинський заявив у коментарі YouTube-каналу Української асоціації футболу.

В основного півзахисника команди Олександра Петракова піднялася температура і Степаненка не внесли навіть до заявки на гру відбору ЧС-2022.

Припускаємо, що, можливо, Степаненко стало зле після сендвічів під час перельоту. Зараз ситуація нормалізувалася, температура в нормі, але Тарас знесилений, — розповів Гливинський.


З Казахстаном Україна сенсаційно зіграла 2:2, втративши перевагу на останній хвилині компенсованого часу.

Утім, на Степаненка в збірній розраховують у грі проти збірної Франції 4 вересня.

Джерело: Ракурс


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