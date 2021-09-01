Україна прикро втратила очки проти Казахстану у дебютному матчі Петракова

https://racurs.ua/ua/n159520-ukrayina-prykro-vtratyla-ochky-proty-kazahstanu-u-debutnomu-matchi-petrakova.html

Ракурс

Україна повинна була не помітити Казахстан на виїзді у відбірному матчі на чемпіонат світу-2022. Попри величезну перевагу гості втратили перемогу.

Цей матч був першим для нового головного тренера українців Олександра Петракова. Його призначили у збірну наприкінці серпня.

Повноцінного збору національна команда не змогла провести через щільний графік національних чемпіонатів та виліт до Казахстану. Але збірна дуже сильно почала гру.

У перші 20 хвилин господарі лічені рази перейшли в атаку і були змушені відбиватися від атак команди Петракова.

Вже на другій хвилині забив новоспечений нападник «Бенфіки» Роман Яремчук. Він прийняв м’яча на груди за 30 метрів від воріт і сильним ударом відкрив рахунок у матчі.

Надалі двічі українці влучали у стійку (Соболь і Ярмоленко).

У другому таймі ситуація не змінилася: гості легко створювали моменти, але не реалізовували їх. Матвієнко та Циганков не використали виходи віч-на-віч.

Казахи забили, але арбітри справедливо побачили в тому моменті офсайд. Утім, Андрій П’ятов не зміг зберегти ворота недоторканними. Валіулін на 74 хвилині отримав пас з глибини, відірвався від Караваєва і пробив ближній кут кіпера українців — 1:1.

Українці ще сильніше напосіли на ворота господарів, а Петраков випустив ще одного форварда — Данила Сікана. Але Ярмоленко та Циганков ще декілька дуже хороших шансів не використали. П’ятов врятував свою команду на 89 хвилині після виходу віч-на-віч.

Гра котилася до нічиї, але Сікан на 92 хвилині вивів українців вперед — 1:2. Утім, це був ще не кінець, адже через хвилину Валіулін зробив дубль. Його гол став копією першого — 2:2.

Збірна України знову зіграла у нічию, цього разу 2:2. Попередні три матчі українці у відборі ЧС-2022 зіграли з рахунком 1:1 (проти Франції, Фінляндії і вдома з Казахстаном).

Національна збірна України виступає в групі D відбірного турніру до чемпіонату світу 2022 року разом із командами Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану. Після стартових трьох матчів в активі українців було тільки три очки після трьох нічиїх.

Після нічиї з Казахстаном українці вдома 5 вересня зустрінуться із чинними чемпіонами світу французами. Франція 1 вересня зіграє проти Боснія та Герцоговини у Страсбурзі.