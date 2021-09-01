Украина обидно потеряла очки против Казахстана в дебютном матче Петракова

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Украина должна была не заметить Казахстан на выезде в отборочном матче на чемпионат мира-2022. Несмотря на огромное преимущество гости упустили победу.

Этот матч был первым для нового главного тренера украинцев Александра Петракова. Его назначили в сборную в конце августа.

Полноценного сбора национальная команда не смогла провести из-за плотного графика национальных чемпионатов и вылета в Казахстан. Но сборная очень сильно начала игру.

В первые 20 минут хозяева считанные разы перешли в атаку и были вынуждены отбиваться от атак команды Петракова.

Уже на второй минуте забил новоиспеченный нападающий «Бенфики» Роман Яремчук. Он принял мяч на грудь в 30 метрах от ворот и сильным ударом открыл счет в матче.

В дальнейшем дважды украинцы попадали в стойку (Соболь и Ярмоленко).

Во втором тайме ситуация не изменилась: гости легко создавали моменты, но не реализовывали их. Матвиенко и Цыганков не использовали выходы один на один.

Казахи забили, но арбитры справедливо увидели в том моменте офсайд. Впрочем, Андрей Пятов не смог сохранить ворота в неприкосновенности. Валиулин на 74 минуте получил пас из глубины, оторвался от Караваева и пробил ближний угол голкипера украинцев — 1:1.

Гости еще сильнее налегли на ворота хозяев, а Петраков выпустил еще одного форварда — Даниила Сикана. Но Ярмоленко и Цыганков еще несколько очень хороших шансов не использовали. Пятов же спас свою команду на 89 минуте после выхода один на один.

Игра катилась к ничьей, но Сикан на 92 минуте вывел украинский вперед — 1:2. Но это был еще не конец, ведь через минуту Валиулин сделал дубль. Его гол стал копией первого — 2:2.

Сборная Украины снова сыграла вничью, на этот раз 2:2. Предыдущие три матча украинцы в отборе ЧМ-2022 сыграли со счетом 1:1 (против Франции, Финляндии и дома с Казахстаном).

Национальная сборная Украины выступает в группе D отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. После стартовых трех матчей в активе украинских было только три очка после трех ничьих.

После ничьи с Казахстаном украинцы дома 5 сентября встретятся с действующими чемпионами мира французами. Франция 1 сентября сыграет против Босния и Герцеговины в Страсбурге.