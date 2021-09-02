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Лидер полузащиты Украины не помог с Казахстаном — стала известна причина

Лидер полузащиты Украины не помог с Казахстаном — стала известна причина

2 сен 2021, 16:04
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Тарас Степаненко, центральный полузащитник сборной Украины, отравился накануне матча своей команды против Казахстана. Подозревают сэндвич, который Тарас съел в самолете.

Об этом пресс-атташе сборной Александр Гливинский заявил в комментарии YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола.

У основного полузащитника команды Александра Петракова поднялась температура и Степаненко не внесли даже в заявку на игру отбора ЧМ-2022.

Предполагаем, что, возможно, Степаненко стало плохо после сэндвичей во время перелета. Сейчас ситуация нормализовалась, температура в норме, но Тарас обессилен, — рассказал Гливинский.


С Казахстаном Украина 1 сентября сенсационно сыграла 2:2, потеряв преимущество на последней минуте компенсированного времени.

Впрочем, на Степаненко в сборной рассчитывают в домашней игре против сборной Франции 4 сентября.

Источник: Ракурс


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