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Лидер полузащиты Украины не помог с Казахстаном — стала известна причина
Лидер полузащиты Украины не помог с Казахстаном — стала известна причинаhttps://racurs.ua/n159558-lider-poluzaschity-ukrainy-ne-pomog-s-kazahstanom-stala-izvestna-prichina.htmlРакурс
Тарас Степаненко, центральный полузащитник сборной Украины, отравился накануне матча своей команды против Казахстана. Подозревают сэндвич, который Тарас съел в самолете.
Об этом пресс-атташе сборной Александр Гливинский заявил в комментарии YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола.
У основного полузащитника команды Александра Петракова поднялась температура и Степаненко не внесли даже в заявку на игру отбора ЧМ-2022.
Предполагаем, что, возможно, Степаненко стало плохо после сэндвичей во время перелета. Сейчас ситуация нормализовалась, температура в норме, но Тарас обессилен, — рассказал Гливинский.
С Казахстаном Украина 1 сентября сенсационно сыграла 2:2, потеряв преимущество на последней минуте компенсированного времени.
Впрочем, на Степаненко в сборной рассчитывают в домашней игре против сборной Франции 4 сентября.
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