Лидер полузащиты Украины не помог с Казахстаном — стала известна причина

https://racurs.ua/n159558-lider-poluzaschity-ukrainy-ne-pomog-s-kazahstanom-stala-izvestna-prichina.html

Ракурс

Тарас Степаненко, центральный полузащитник сборной Украины, отравился накануне матча своей команды против Казахстана. Подозревают сэндвич, который Тарас съел в самолете.

Об этом пресс-атташе сборной Александр Гливинский заявил в комментарии YouTube-каналу Украинской ассоциации футбола.

У основного полузащитника команды Александра Петракова поднялась температура и Степаненко не внесли даже в заявку на игру отбора ЧМ-2022.

Предполагаем, что, возможно, Степаненко стало плохо после сэндвичей во время перелета. Сейчас ситуация нормализовалась, температура в норме, но Тарас обессилен, — рассказал Гливинский.

<p> С Казахстаном Украины сенсационно сыграла 2: 2, потеряв преимущество на последней минуте компенсированного времени. </p><p> Впрочем, на Степаненко в сборной рассчитывают в игре против сборной Франции 4 сентября. </p>

С Казахстаном Украина 1 сентября сенсационно сыграла 2:2, потеряв преимущество на последней минуте компенсированного времени.

Впрочем, на Степаненко в сборной рассчитывают в домашней игре против сборной Франции 4 сентября.