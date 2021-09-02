Риск постковидного синдрома у вакцинированных оценили ученые. Фото: mil.gov.ua

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Вакцинация от коронавируса двумя дозами сокращает вероятность развития постковидного синдрома на 47%. К таким выводам пришли специалисты из Великобритании.

Ученые изучали данные участников исследования, которые зафиксировали свои симптомы, результаты тестов и наличие вакцинации в специальном приложении в период с 8 декабря 2020 года по 4 июля 2021 года. Об этом пишет MedicalXpress.

Характер самых распространенных симптомов был аналогичен невакцинированным — потеря обоняния, кашель, лихорадка, головные боли и усталость. Данные симптомы были более легкими у полностью привитых больных.

Чихание было единственным признаком, который чаще отмечался у вакцинированных людей с COVID-19. Полная вакцинация на 73% снижает риск госпитализации и на 31% — тяжелое течение болезни.

Вакцинация значительно снижает шансы людей заразиться постковидным синдромом двумя способами. Во-первых, снижая риск появления симптомов в 8−10 раз, а затем вдвое уменьшая вероятность того, что любая инфекция перейдет в длительную форму COVID, — рассказали ученые.



Напомним, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что острой необходимости в третьей дозе вакцины от коронавируса пока нет. Такое мнение аргументируют исследованиями о том, что все разрешенные в ЕС вакцины дают длительный иммунитет и защищают от тяжелого течения болезни.

Источник: MedicalXpress