Тайная операция в Кабуле — США вывезли афганских спецназовцев и их семьи

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Ракурс

США смогли эвакуировать из Афганистана не менее 1 тыс. афганских спецназовцев и их родственников, а также сотни американцев с помощью секретного объекта ЦРУ Eagle Base.

Издание Politico со ссылкой на документы и несколько источников во власти рассказало, что американские официальные лица тайно проинструктировали часть своих граждан и афганцев, которых мог ликвидировать Талибан, перебраться на секретную базу Eagle Base. Она расположена на 5 км севернее аэропорта Кабула.

Оттуда часть эвакуированных вывезли в аэропорт на вертолетах, чтобы избежать толпы и угрозы терактов. Операцию провели 15 августа, когда талибы взяли Кабул. Эвакуация координировалась американскими дипломатами.

25 августа незадолго до теракта в аэропорту Кабула, который унес жизни около 200 человек, командующий войсками США в Афганистане Питер Вейсли отчитался о спасении от 1 тыс. до 2 тыс. афганских спецназовцев.

Именно их вместе с гражданскими из США перебросили из Eagle Base в аэропорт.

Впоследствии эту базу умышленно уничтожили, чтобы предотвратить попадания важного оборудования или разведывательной информации в руки талибов.

Politico пишет, что Eagle Base разместили на территории кирпичной фабрики еще в начале 2000-х. Сотрудники ЦРУ якобы допрашивали здесь подозреваемых в терроризме, а потом тренировали афганские контртеррористические подразделения.

Напомним, что 30 августа последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт.

«Ракурс» сообщал также, что военные США тайно договорились с Талибаном о сопровождении групп американцев в аэропорт Кабула во время эвакуации гражданских из Афганистана.

Источник: Politico