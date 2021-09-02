Телеканал НАШ. Фото: Дело

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Телеканал «Наш» получил пять санкций от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания за распространение языка вражды и оказался на грани потери лицензии.

В прямом эфире телеканала Елена Лукаш называла украинские власти «унтерменшами», «фашистами» и «раковой опухолью». Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Нацсовет подал в суд на телеканал для аннулирования лицензии и применил санкции к «Макси-ТВ» за ретрансляцию передач канала «Наш». Санкции наложили из-за ток-шоу «Важное», в эфире которого гостья передачи Елена Лукаш утверждала, что действующие власти Украины и ее союзники представляют угрозу и опасность для людей.

Всю ответственность за войну на востоке Украины Елена Лукаш возлагала на политическое руководство Украины, а не на страну-агрессора. Она утверждала, что власти не желают прекращать войну, ставила под сомнение территориальную целостность Украины и прибегала к агрессивным призывам.

Украины нет. Украина не субъектная… Ничего не может решить руководство Украины. Ему через «Твиттер» указывают, куда идти и чем заниматься, кто что возглавит и кто кому должен, — заявляла Лукаш в эфире телеканала.

Она навязывала зрителям тезисы российской пропаганды, что в Украине процветает фашизм.

Это фашисты в законе. Понимаете, наверное сторонников фашистов в Украине было какое-то минимальное количество, и они прятали свою родовую память, любовь и надежды. Но при Порошенко и Зеленском они расцвели буйным цветом, — добавила она.

Жителей оккупированных территорий она называла «немытыми детьми», которые таковыми стали якобы благодаря действиям украинских властей. В то же время работники канала не пытались сбалансировать односторонность и предвзятость высказываний. Повтор передачи происходил без изменений.

Также санкции на телеканал были наложены из-за программы «Пятница. Вечер», в которой принимал участие Андрей Пальчевский. Он допустил высказывания, которые провоцируют ненависть и дискриминацию по этническому происхождению и месту жительства граждан Украины.

Теперь телеканал «Наш» должен уплатить в государственный бюджет 119 тыс. 544,75 грн, что составляет 25% суммы лицензионного сбора этой компании. Такие штрафные санкции предусмотрены законом за самые грубые нарушения.

Напомним, ранее мы сообщали, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с требованием аннулировать лицензию телеканала «Наш» Евгения Мураева. За решение члены регулятора проголосовали единогласно. Телеканал не устранил нарушения, за которые получил штрафные санкции.