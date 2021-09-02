К Земле движется раскаленная плазма, прогнозируют магнитную бурю

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Ракурс

Магнитная буря ожидается 2 сентября после выброса Солнца в сторону Земли раскаленной плазмы. Перегретый газ повлечет сильные магнитные колебания и может вызвать яркое полярное сияние.

28 августа Солнце отправило в сторону Земли два перегретых пузыря газа, которые еще называют выбросами корональной массы. Раскаленная плазма уже приблизилась к Земле, сообщает издание earthsky.

Такие вспышки плазмы на Солнце случаются достаточно редко — около 600 раз за один солнечный цикл, который составляет 11 лет.

Они не представляют угрозы для людей и техники, ведь недостаточно сильны, чтобы вывести из строя спутники или электросети.

Единственное следствие вспышек плазмы — полярное сияние, которое можно будет увидеть в некоторых регионах США. Также такие бури могут повлиять на людей, имеющих проблемы с сердцем.

Напомним, ранее мы сообщали, что магнитные бури в сентябре 2021 года ожидаются дважды — в начале и в конце месяца. Эксперты говорят, что колебания будут достаточно сильными.

Источник:earthsky