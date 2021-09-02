Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
К Земле движется раскаленная плазма, прогнозируют магнитную бурю

К Земле движется раскаленная плазма, прогнозируют магнитную бурю (ФОТО)

2 сен 2021, 14:58
999

Магнитная буря ожидается 2 сентября после выброса Солнца в сторону Земли раскаленной плазмы. Перегретый газ повлечет сильные магнитные колебания и может вызвать яркое полярное сияние.

28 августа Солнце отправило в сторону Земли два перегретых пузыря газа, которые еще называют выбросами корональной массы. Раскаленная плазма уже приблизилась к Земле, сообщает издание earthsky.

Такие вспышки плазмы на Солнце случаются достаточно редко — около 600 раз за один солнечный цикл, который составляет 11 лет.

Они не представляют угрозы для людей и техники, ведь недостаточно сильны, чтобы вывести из строя спутники или электросети.

Единственное следствие вспышек плазмы — полярное сияние, которое можно будет увидеть в некоторых регионах США. Также такие бури могут повлиять на людей, имеющих проблемы с сердцем.


Напомним, ранее мы сообщали, что магнитные бури в сентябре 2021 года ожидаются дважды — в начале и в конце месяца. Эксперты говорят, что колебания будут достаточно сильными.

Источник:earthsky

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров