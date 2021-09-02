Пограничники показали устройства для считывания Covid-сертификатов (ФОТО)https://racurs.ua/n159553-pogranichniki-pokazali-ustroystva-dlya-schityvaniya-covid-sertifikatov-foto.htmlРакурс
Устройства для считывания информации Covid-сертификатов поступили в международные пункты пропуска Украины.
Фото так называемых цифровых фильтров SafeBorder обнародовало Министерство внутренних дел.
Система считывания предусматривает автоматизированную проверку подлинности документа и его принадлежность соответствующему лицу при пересечении границы Украины.
Каждый Covid-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код.
Как видно из фото МВД, чтобы проверить сертификат, пограничник сканирует QR-код сертификата путешествующего и получает на экране устройства подтверждение статуса документа.
В МВД сообщили, со сейчас к сети цифровых Covid-сертификатов подключены почти 40 стран, среди которых страны-члены ЕС.
Напомним, что в августе ЕС признал украинские цифровые COVID-сертификаты.
В Министерстве цифровой трансформации Украины утверждают, что подделать сертификат о вакцинации сложно, но возможно на уровне медиков, указывающих информацию о прививках в е-систему.