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Ракурс
Пограничники показали устройства для считывания Covid-сертификатов, фото - МВД

Пограничники показали устройства для считывания Covid-сертификатов (ФОТО)

2 сен 2021, 14:21
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Устройства для считывания информации Covid-сертификатов поступили в международные пункты пропуска Украины.

Фото так называемых цифровых фильтров SafeBorder обнародовало Министерство внутренних дел.

Пограничники показали устройства для считывания Covid-сертификатов, фото - МВД

Система считывания предусматривает автоматизированную проверку подлинности документа и его принадлежность соответствующему лицу при пересечении границы Украины.

Каждый Covid-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код.

Пограничники показали устройства для считывания Covid-сертификатов, фото - МВД

Как видно из фото МВД, чтобы проверить сертификат, пограничник сканирует QR-код сертификата путешествующего и получает на экране устройства подтверждение статуса документа.

Пограничники показали устройства для считывания Covid-сертификатов, фото - МВД

В МВД сообщили, со сейчас к сети цифровых Covid-сертификатов подключены почти 40 стран, среди которых страны-члены ЕС.


Напомним, что в августе ЕС признал украинские цифровые COVID-сертификаты.

В Министерстве цифровой трансформации Украины утверждают, что подделать сертификат о вакцинации сложно, но возможно на уровне медиков, указывающих информацию о прививках в е-систему.

Источник: Ракурс


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