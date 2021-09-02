Билборды. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n159552-piarschiki-shtampovali-v-kieve-propagandu-dlya-zakazchikov-v-ordlo-i-kryma-foto.html

Ракурс

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для террористов «Л/ДНР» и оккупантов в Крыму.

Пиарщики работали над пропагандистскими материалами еще в 2014 году — тогда они создавали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в оккупированном Донбассе и в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В продукции агентства были призывы к расколу и федерализации Украины. Среди «архивов» рекламщиков за предыдущие годы есть макеты и готовая продукция с надписями: «Харьковская республика», «Одесская республика», «Семья у нас у всех одна — Россия. Глава ДНР А. В. Захарченко».

Среди последних работ рекламщиков была серия кампаний для террористов с лозунгами: «Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия», «Весна победы нашей. Крым Единая Россия», «Год Крымской весны. Наш выбор — наша победа!», «Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей».

По предварительной информации, пиар-агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется россиянами. Служба безопасности расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что общественный транспорт в Донецке не ездит по вечерам — местные жители массово жалуются на то, что не могут попасть домой после работы.