Бігборди агенції. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n159552-piar-kompaniya-shtampuvala-v-kyievi-propagandu-dlya-zamovnykiv-v-ordlo-i-krymu-foto.html

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Служба безпеки України (СБУ) викрила рекламну агенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для терористів «Л/ДНР» та окупантів у Криму.

Піарники працювали над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році — тоді вони макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували на окупованому Донбасі та в Криму. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У продукції агенції були заклики до розколу та федералізації України. Серед «архівів» рекламників за попередні роки є макети та готова продукція із надписами: «Харьковская республика», «Одесская республика», «Родина в нас у всех одна — Россия. Глава ДНР А. В. Захарченко».

Серед останніх робіт рекламників була серія кампаній для терористів із гаслами: «Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия», «Весна победы нашей. Крым Единая Россия», «Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!», «Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей».

За попередньою інформацією, піар-агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми та повністю контролюється росіянами. Служба безпеки розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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