В Україні приймуть на обслуговування найбільші в історії пасажирські літаки. Фото: Avia.pro

https://racurs.ua/ua/n159551-v-ukrayini-pryymut-na-obslugovuvannya-naybilshi-v-istoriyi-pasajyrski-litaky.html

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Авіакомпанія МАУ до кінця 2021 року завезе в Україну два далекомагістральних широкофюзеляжних літаки Boeing 777−300.

Про це повідомив виконавчий директор туроператора «Компас» Дмитро Гудзій. Цей проект обидві компанії будуть реалізовувати разом.

Boeing 777−300 стане найбільшим в історії авіації України пасажирським літаком, який коли-небудь здійснював комерційні рейси у флоті авіакомпаній країни. Обидва літаки розраховані на перевезення 426 пасажирів у салонах трьох класів.

«Компас» вже анонсував відразу три польотних програми на Boeing 777−300 з Києва в Домінікану, мексиканський Канкун і на Мальдіви. Перший чартер вилетить вже 7 грудня і буде виконуватися раз в 10 днів.

На сьогодні найбільшим в історії сучасної України пасажирським літаком є ​​Boeing 777−200ER МАУ. З 2018 року авіакомпанія використовувала три таких авіалайнери.

Раніше Boeing та General Electric випустили докладнішу інформацію про новий літак. Розмах крила збільшили з 64,8 м до 71,3 м. Повна маса дещо знизилася з 351 тис. 500 кг до 342 тис. 270 кг.

Boeing 777 планували ввести в експлуатацію у 2019 році, але у зв’язку з кризою моделі 737 Max перший політ відбувся 25 січня 2020 року.