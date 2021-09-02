В Украине примут на обслуживание крупнейшие в истории пассажирские самолеты

https://racurs.ua/n159551-v-ukraine-primut-na-obslujivanie-krupneyshie-v-istorii-passajirskie-samolety.html

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Авиакомпания МАУ до конца 2021 года завезет в Украину два дальнемагистральных широкофюзеляжных самолета Boeing 777−300.

Об этом сообщил исполнительный директор туроператора «Компас» Дмитрий Гудзий. Данный проект обе компании будут реализовывать вместе.

Boeing 777−300 станет крупнейшим в истории авиации Украины пассажирским самолетом, который когда-либо совершал коммерческие рейсы во флоте авиакомпаний страны. Оба самолета рассчитаны на перевозку 426 пассажиров в салонах трех классов.

«Компас» уже анонсировал сразу три полетных программы на Boeing 777−300 из Киева в Доминикану, в мексиканский Канкун и на Мальдивы. Первый чартер вылетит уже 7 декабря и будет выполняться раз в 10 дней.

На сегодня крупнейшим в истории современной Украины пассажирским самолетом является Boeing 777−200ER МАУ. С 2018 года авиакомпания использовала три таких авиалайнера.

Ранее Boeing и General Electric выпустили подробную информацию о новом самолете. Размах крыла увеличили с 64,8 м до 71,3 м. Полная масса несколько снизилась с 351 тыс. 500 кг до 342 тыс. 270 кг.

Boeing 777 планировали ввести в эксплуатацию в 2019 году, но в связи с кризисом модели 737 Max первый полет состоялся 25 января 2020 года.