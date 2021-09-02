Экс-глава МИД раскритиковал идею присоединения США к переговорам по Донбассу

https://racurs.ua/n159550-eks-glava-mid-raskritikoval-ideu-prisoedineniya-ssha-k-peregovoram-po-donbassu.html

Ракурс

Обновление нормандского формата за счет включения США раскритиковал бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Он назвал такое присоединение Соединенных Штатов к переговорам по Донбассу нецелесообразным и нежелательным.

Экс-глава украинской дипломатии считает, что урегулирование вооруженного конфликта должно происходить при содействии США, но без их участия в «нормандском» формате.

Считаю присоединения США в сегодняшних условиях и нецелесообразным, и не желательным. Лучше пусть они работают на отдельном параллельном пространстве. И не нужно их сдерживать Германией (еще посмотрим, какое там правительство будет), Францией и так далее, — сказал Климкин для НВ.

Он одобрил идею назначения Соединенными Штатами хотя бы представителя в переговорах на фоне того, что США пока обеспокоены Афганистаном и думают о внутренней повестке дня.

«Ракурс» сообщал, что Зеленский повез в США несколько вариантов привлечения США к переговорам по Донбассу.

«Нормандскую четверку» создали в 2014 году для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Встречи проходили на уровне представителей МИД, глав МИД и лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Первый и последний раз пока Зеленский встречался с коллегами в «нормандском» формате в декабре 2019 года.

О новом саммите участники неформальной группы так и не договорились. Россия объясняет отказ собираться якобы невыполнением Украиной своих парижских обещаний.

Источник: НВ