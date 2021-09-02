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Ракурс
Екс-очільник МЗС виступив проти приєднання США до переговорів по Донбасу

Екс-очільник МЗС розкритикував ідею приєднання США до переговорів по Донбасу

2 вер 2021, 13:48
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Оновлення нормандського формату за рахунок включення США розкритикував колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Він назвав приєднання Сполучених Штатів до переговорів щодо Донбасу недоцільним і небажаним.

Екс-очільник української дипломатії вважає, що врегулювання збройного конфлікту має відбуватися за сприяння США, але без їхньої участі у «нормандському» форматі.

Вважаю приєднання США в сьогоднішніх умовах і недоцільним, і не бажаним. Краще хай вони працюють на окремому паралельному просторі. І не потрібно їх стримувати Німеччиною (ще подивимося, який там уряд буде), Францією і так далі, — сказав Клімкін для НВ.

Він схвалив ідею призначення Сполученими Штатами хоча б представника у переговорах на тлі того, що США наразі занепокоєні Афганістаном і думають про внутрішній порядок денний.

«Ракурс» повідомляв, що Зеленський повіз у США кілька варіантів залучення США до переговорів щодо Донбасу.

«Нормандську четвірка» створили в 2014 році для врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Зустрічі відбувалися на рівні представників МЗС, глав МЗС і лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Уперше і востаннє поки Зеленський зустрічався з колегами у «нормандському» форматі в грудні 2019 року.


Про новий саміт учасники неформальної групи так і не домовилися. Росія пояснює відмову збиратися нібито невиконанням Україною своїх паризьких обіцянок.

Джерело: НВ

Джерело: Ракурс


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