Київ запропонує Байдену механізм входження до “нормандської четвірки”

https://racurs.ua/ua/n159495-kyyiv-zaproponuie-baydenu-mehanizm-vhodjennya-do-normandskoyi-chetvirky.html

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Долучити США до переговорів щодо Донбасу в рамках «нормандського формату» — таким є одне із завдань візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

Київ запропонує Джо Байдену механізми долучення до переговорів щодо Донбасу. Про це на телеканалі «Україна 24» заявила член української делегації в тристоронній контактній групі Тетяна Іванова.

При цьому США на переговорах виступатимуть партнерами Києва. Іванова стверджує, що делегація поїхала до США з конкретними пропозиціями Білому дому про долучення Сполучених Штатів до переговорних майданчиків.

Для нейтральної позиції в переговорах є модератор — ОБСЄ. Він для зведення сторін і пошуку компромісів. Цього поки не відбувається. І тому ще одна сторона, яка б займала позицію модератора, нам в принципі не потрібна у переговорному процесі. А от партнери у переговорному процесі нам дійсно потрібні — і такі партнери, які мають важелі впливу, — сказала представниця ТКГ.

Іванова вважає, що США можуть долучитися до переговорів і в «мінському» форматі, і у «нормандському» форматі, або ж «це може бути якась нова структура».