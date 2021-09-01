Київ запропонує Байдену механізм входження до «нормандської четвірки»https://racurs.ua/ua/n159495-kyyiv-zaproponuie-baydenu-mehanizm-vhodjennya-do-normandskoyi-chetvirky.htmlРакурс
Долучити США до переговорів щодо Донбасу в рамках «нормандського формату» — таким є одне із завдань візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.
Київ запропонує Джо Байдену механізми долучення до переговорів щодо Донбасу. Про це на телеканалі «Україна 24» заявила член української делегації в тристоронній контактній групі Тетяна Іванова.
При цьому США на переговорах виступатимуть партнерами Києва. Іванова стверджує, що делегація поїхала до США з конкретними пропозиціями Білому дому про долучення Сполучених Штатів до переговорних майданчиків.
Для нейтральної позиції в переговорах є модератор — ОБСЄ. Він для зведення сторін і пошуку компромісів. Цього поки не відбувається. І тому ще одна сторона, яка б займала позицію модератора, нам в принципі не потрібна у переговорному процесі. А от партнери у переговорному процесі нам дійсно потрібні — і такі партнери, які мають важелі впливу, — сказала представниця ТКГ.
Іванова вважає, що США можуть долучитися до переговорів і в «мінському» форматі, і у «нормандському» форматі, або ж «це може бути якась нова структура».
Це не так важливо. Важливий сам механізм, як це буде відбуватися. Аби доєднатися до процесу, США мають важелі впливу на Росію. Остання має погодитися на участь США в існуючому форматі, або погодилася на свою участь в новому форматі. Україна приїхала в США з конкретними механізмами, як вона це бачить, — повідомила Іванова.