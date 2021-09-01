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Ракурс
Киев предложит Байдену механизм вхождения в «нормандскую четверку»

Киев предложит Байдену механизм вхождения в «нормандскую четверку»

1 сен 2021, 13:02
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Подключить США к переговорам по Донбассу в рамках «нормандского формата» — такова одна из задач визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Киев предложит Джо Байдену механизмы подключения к переговорам по Донбассу. Об этом на телеканале «Украина 24» заявила член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова.

При этом США на переговорах будут выступать партнерами Киева. Иванова утверждает, что делегация поехала в США с конкретными предложениями Белому дому о присоединении Соединенных Штатов к переговорным площадкам.

Для нейтральной позиции в переговорах есть модератор — ОБСЕ. Он для сведения сторон и поиска компромиссов. Этого пока не происходит. И поэтому еще одна сторона, которая занимала позицию модератора, нам в принципе не нужна в переговорном процессе. А вот партнеры в переговорном процессе нам действительно нужны — и такие партнеры, которые имеют рычаги влияния, — сказала представительница ТКГ.

Иванова считает, что США могут присоединиться к переговорам и в «минском» формате, и в «нормандском» формате, или «это может быть какая-то новая структура».


Это не так важно. Важен сам механизм, как это будет происходить. Чтобы присоединиться к процессу, у США рычаги влияния на Россию. Последняя должна согласиться на участие США в существующем формате, или на свое участие в новом формате. Украина приехала в США с конкретными механизмами, как она это видит, — сообщила Иванова.

Источник: Ракурс


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