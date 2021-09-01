Киев предложит Байдену механизм вхождения в «нормандскую четверку»

https://racurs.ua/n159495-kiev-predlojit-baydenu-mehanizm-vhojdeniya-v-normandskuu-chetverku.html

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Подключить США к переговорам по Донбассу в рамках «нормандского формата» — такова одна из задач визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Киев предложит Джо Байдену механизмы подключения к переговорам по Донбассу. Об этом на телеканале «Украина 24» заявила член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова.

При этом США на переговорах будут выступать партнерами Киева. Иванова утверждает, что делегация поехала в США с конкретными предложениями Белому дому о присоединении Соединенных Штатов к переговорным площадкам.

Для нейтральной позиции в переговорах есть модератор — ОБСЕ. Он для сведения сторон и поиска компромиссов. Этого пока не происходит. И поэтому еще одна сторона, которая занимала позицию модератора, нам в принципе не нужна в переговорном процессе. А вот партнеры в переговорном процессе нам действительно нужны — и такие партнеры, которые имеют рычаги влияния, — сказала представительница ТКГ.

Иванова считает, что США могут присоединиться к переговорам и в «минском» формате, и в «нормандском» формате, или «это может быть какая-то новая структура».