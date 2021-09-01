Коронавирус в Украине. Фото: УП

https://racurs.ua/n159494-mojno-li-sformirovat-kollektivnyy-immunitet-k-covid-19-otvet-infekcionista.html

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Коллективный иммунитет к коронавирусу невозможно сформировать, считают медики. Как показывают данные, естественная защита и после прививки впоследствии ослабевают, а сам вирус постоянно мутирует.

Вакцинация имеет две основные задачи — индивидуальная и коллективная защита. Об этом рассказала врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца Ольга Голубовская.

Прививка защищает конкретного человека и «готовит» его к встрече с вирусом. В таком случае можно не заболеть вообще или же получить легкое течение заболевания.

Профессор отметила, что вирус постоянно меняется, поэтому вакцинация не гарантирует полной защиты от новых штаммов. По ее словам, борьба с коронавирусом может быть эффективной только при соблюдении всего комплекса противоэпидемических мероприятий.

Дельта-штамм доминирует во многих странах и уже есть в Украине. Поэтому следующий всплеск заболевания — это дело времени, — заявила Голубовская.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 1 сентября зафиксировали в 2 тыс. 75 новых заболевших. За сутки заболели 153 ребенка и 52 медработника. К сожалению, от осложнений инфекции умерли 44 украинца.