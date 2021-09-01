Карантин в Україні. Фото: УП

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Колективний імунітет до коронавірусу неможливо сформувати, вважають медики. Як показують дані, природний захист та після щеплення згодом слабшають, а сам вірус постійно мутує.

Вакцинація має два основних завдання — індивідуальний та колективний захист. Про це розповіла лікар-інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця Ольга Голубовська.

Щеплення захищає конкретну людину та «готує" її до зустрічі з вірусом. У такому випадку можна не захворіти взагалі або ж отримати легкий перебіг захворювання.

Професор зазначила, що вірус постійно змінюється, тож вакцинація не гарантує повного захисту від нових штамів. За її словами, боротьба з коронавірусом може бути ефективною тільки при дотриманні всього комплексу протиепідемічних заходів.

Дельта-штам домінує в багатьох країнах і вже є в Україні. Тому наступний сплеск захворювання — це справа часу, — заявила Голубовська.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на 1 вересня зафіксували у 2 тис. 75 нових хворих. За добу захворіли 153 дитини та 52 медпрацівники. На жаль, від ускладнень інфекції померли 44 українці.