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Ракурс
Мужчина носил арбуз и две дыни, чтобы понять беременную жену

Мужчина носил арбуз и две дыни, чтобы понять беременную жену (ВИДЕО)

1 сен 2021, 12:35
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Мужчина из Австралии примотал к себе арбуз и две дыни, чтобы понять беременную жену. Таким образом Мейтленд Хенли решил разделить период беременности своей второй половинки.

Видеоролики быта с «бахчевой» ношей Хенли обнародовал на странице в Тикток maitlandhanley.

Недавно его жена родила малыша, но пока она была беременна, мужчина провел эксперимент, чтобы лучше понимать ее и ее чувства.


В частности, в июне Хенли с помощью пленки примотал к себе арбуз и две дыни, и попытался прожить так целый день. Эта идея вылилась в серию видеороликов, многие из которых стали вирусными. Их просмотрели миллионы раз.

Источник: Ракурс


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