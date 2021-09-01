Мужчина носил арбуз и две дыни, чтобы понять беременную жену

https://racurs.ua/n159493-mujchina-nosil-arbuz-i-dve-dyni-chtoby-ponyat-beremennuu-jenu-video.html

Ракурс

Мужчина из Австралии примотал к себе арбуз и две дыни, чтобы понять беременную жену. Таким образом Мейтленд Хенли решил разделить период беременности своей второй половинки.

Видеоролики быта с «бахчевой» ношей Хенли обнародовал на странице в Тикток maitlandhanley.

Недавно его жена родила малыша, но пока она была беременна, мужчина провел эксперимент, чтобы лучше понимать ее и ее чувства.

В частности, в июне Хенли с помощью пленки примотал к себе арбуз и две дыни, и попытался прожить так целый день. Эта идея вылилась в серию видеороликов, многие из которых стали вирусными. Их просмотрели миллионы раз.