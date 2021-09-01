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Ракурс
Карантин в детсадах. Фото: babyclub.ua

Карантин в детсадах — медики отправляют воспитанников на игры под открытым небом

1 сен 2021, 12:26
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Карантин в детских садах продолжает действовать, как и в других учебных заведениях Украины. В Министерстве здравоохранения дали рекомендации для дошкольных учебных заведений.

Ведомство советует использовать антисептики только в случае, когда нет доступа к воде. Измерять температуру нужно бесконтактным термометром, напомнили в пресс-службе Минздрава.

Воспитателям советуют отдать предпочтение физической активности и играм под открытым небом, а не в помещении.


На период карантина в садах запрещено:

  • использовать мягкие игрушки;
  • находиться в помещениях в уличной обуви (без сменной);
  • организовывать родительские собрания (кроме тех, что проводятся дистанционно),
  • приглашать в заведение развлекательные коллективы и других лиц, которые не являются его сотрудниками.

Напомним, родителям запретили посещать учебные заведения без так называемого паспорта вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Он должен быть сделан не позднее 72 часов до посещения заведения. Этот запрет будет касаться всех зон карантина.

Источник: Ракурс


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