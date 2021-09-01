Карантин в детсадах — медики отправляют воспитанников на игры под открытым небомhttps://racurs.ua/n159492-karantin-v-detsadah-mediki-otpravlyaut-vospitannikov-na-igry-pod-otkrytym-nebom.htmlРакурс
Карантин в детских садах продолжает действовать, как и в других учебных заведениях Украины. В Министерстве здравоохранения дали рекомендации для дошкольных учебных заведений.
Ведомство советует использовать антисептики только в случае, когда нет доступа к воде. Измерять температуру нужно бесконтактным термометром, напомнили в пресс-службе Минздрава.
Воспитателям советуют отдать предпочтение физической активности и играм под открытым небом, а не в помещении.
На период карантина в садах запрещено:
- использовать мягкие игрушки;
- находиться в помещениях в уличной обуви (без сменной);
- организовывать родительские собрания (кроме тех, что проводятся дистанционно),
- приглашать в заведение развлекательные коллективы и других лиц, которые не являются его сотрудниками.
Напомним, родителям запретили посещать учебные заведения без так называемого паспорта вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Он должен быть сделан не позднее 72 часов до посещения заведения. Этот запрет будет касаться всех зон карантина.