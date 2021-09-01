Карантин в детсадах. Фото: babyclub.ua

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Карантин в детских садах продолжает действовать, как и в других учебных заведениях Украины. В Министерстве здравоохранения дали рекомендации для дошкольных учебных заведений.

Ведомство советует использовать антисептики только в случае, когда нет доступа к воде. Измерять температуру нужно бесконтактным термометром, напомнили в пресс-службе Минздрава.

Воспитателям советуют отдать предпочтение физической активности и играм под открытым небом, а не в помещении.

На период карантина в садах запрещено:

использовать мягкие игрушки;

находиться в помещениях в уличной обуви (без сменной);

организовывать родительские собрания (кроме тех, что проводятся дистанционно),

приглашать в заведение развлекательные коллективы и других лиц, которые не являются его сотрудниками.

Напомним, родителям запретили посещать учебные заведения без так называемого паспорта вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Он должен быть сделан не позднее 72 часов до посещения заведения. Этот запрет будет касаться всех зон карантина.