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Ракурс
Карантин у дитсадках. Фото: babyclub.ua

Карантин у дитсадках — медики відправляють вихованців на ігри просто неба

1 вер 2021, 12:26
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Карантин у дитячих садках продовжує діяти, як і в інших навчальних закладах України. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) дали рекомендації для дошкільних навчальних закладів.

Відомство радить використовувати антисептики лише у випадку, коли немає доступу до води. Вимірювати температуру потрібно безконтактним термометром, нагадали в прес-службі МОЗ.

Вихователям радять надати пріоритет фізичним активностям та іграм просто неба, а не в приміщенні.


На період карантину у садочках заборонено:

  • використовувати м’які іграшки;
  • перебувати в приміщеннях у вуличному взутті (без змінного);
  • організовувати батьківські збори (окрім тих, що проводяться дистанційно),
  • запрошувати до закладу розважальні колективи та інших осіб, які не є його співробітниками.

Нагадаємо, батькам заборонили відвідувати заклади освіти без так званого паспорта вакцинації або негативного ПЛР-тесту. Він має бути зроблений не пізніше 72 годин до відвідування закладу. Ця заборона стосуватиметься всіх зон карантину.

Джерело: Ракурс


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