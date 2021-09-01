Карантин у дитсадках. Фото: babyclub.ua

https://racurs.ua/ua/n159492-karantyn-u-dytsadkah-medyky-vidpravlyaut-vyhovanciv-na-igry-prosto-neba.html

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Карантин у дитячих садках продовжує діяти, як і в інших навчальних закладах України. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) дали рекомендації для дошкільних навчальних закладів.

Відомство радить використовувати антисептики лише у випадку, коли немає доступу до води. Вимірювати температуру потрібно безконтактним термометром, нагадали в прес-службі МОЗ.

Вихователям радять надати пріоритет фізичним активностям та іграм просто неба, а не в приміщенні.

На період карантину у садочках заборонено:

використовувати м’які іграшки;

перебувати в приміщеннях у вуличному взутті (без змінного);

організовувати батьківські збори (окрім тих, що проводяться дистанційно),

запрошувати до закладу розважальні колективи та інших осіб, які не є його співробітниками.

Нагадаємо, батькам заборонили відвідувати заклади освіти без так званого паспорта вакцинації або негативного ПЛР-тесту. Він має бути зроблений не пізніше 72 годин до відвідування закладу. Ця заборона стосуватиметься всіх зон карантину.