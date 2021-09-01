Чоловік носив кавун і дві дині, щоб зрозуміти вагітну дружину

https://racurs.ua/ua/n159493-cholovik-nosyv-kavun-i-dvi-dyni-schob-zrozumity-vagitnu-drujynu-video.html

Ракурс

Чоловік з Австралії примотав до себе кавун і дві дині, щоб зрозуміти вагітну дружину. Таким чином Мейтленд Хенлі вирішив розділити період вагітності своєї другої половинки.

Відеоролики побуту з «баштанною» ношею Хенлі оприлюднив на сторінці у Тікток maitlandhanley.

Нещодавно його дружина народила малюка, але поки вона була вагітною, чоловік провів експеримент, аби краще розуміти її та її відчуття.

Зокрема, у червні Хенлі за допомогою плівки примотав до себе кавун і дві дині, і спробував прожити так цілий день. Ця ідея вилилася у серію відеороликів, багато з яких стали вірусними. Їх переглянули мільйони разів.