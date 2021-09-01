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Ракурс
Чоловік носив кавун і дві дині, щоб зрозуміти вагітну дружину

Чоловік носив кавун і дві дині, щоб зрозуміти вагітну дружину (ВІДЕО)

1 вер 2021, 12:35
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Чоловік з Австралії примотав до себе кавун і дві дині, щоб зрозуміти вагітну дружину. Таким чином Мейтленд Хенлі вирішив розділити період вагітності своєї другої половинки.

Відеоролики побуту з «баштанною» ношею Хенлі оприлюднив на сторінці у Тікток maitlandhanley.

Нещодавно його дружина народила малюка, але поки вона була вагітною, чоловік провів експеримент, аби краще розуміти її та її відчуття.


Зокрема, у червні Хенлі за допомогою плівки примотав до себе кавун і дві дині, і спробував прожити так цілий день. Ця ідея вилилася у серію відеороликів, багато з яких стали вірусними. Їх переглянули мільйони разів.

Джерело: Ракурс


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