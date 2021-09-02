Реформи на всіх фронтах — що Зеленський пообіцяв Байдену в обмін на допомогуhttps://racurs.ua/ua/n159533-scho-zelenskyy-poobicyav-baydenu-v-obmin-na-dopomogu.htmlРакурс
Головна подія візиту Володимира Зеленського до Вашингтона завершилася оприлюдненням спільної заяви України та США, а також особистою зустріччю українського лідера із американським колегою Джо Байденом.
Після переговорів віч-на-віч Зеленський назвав їх продуктивними, але засумнівався, чи виникла між ним і Байденом «особлива хімія».
Я не знаю, чи виникла «хімія». Але те, що замість години зустріч тривала дві, свідчить про те, що сторони зацікавлені в діалозі та результаті цього діалогу.
Зустріч була продуктивною, не постійно в сонячній атмосфері, але така… чоловіча розмова. Від президента чув лише приємні слова, він розуміє, що Україні складно, — повідомив Зеленський.
Термінів вступу України до НАТО Байден колезі не назвав, але «яким буде шлях, залежить від нас».
На зустрічі багато разів звучало слово «Крим» у контексті «Кримської платформи» і деокупації півострова.
Щодо Донбасу Зеленський запропонував імплементацію нового формату на рівні президентів.
Це нова пропозиція для США, і вони будуть думати, який формат обрати, — сказав президент.
Він дав зрозуміти, що йдеться про новий формат переговорів, відмінний від «нормандського».
Байден нібито гарантував, що США введуть санкції, якщо Росія буде створювати Україні енергетичні проблеми «Північним потоком-2».
Крім того, сторони підписали спільну заяву, у якій підтвердили пʼять напрямків відносин між США та Україною.
Безпека і оборона: сторони активізують Комісію стратегічного партнерства.
США підтримують Україну в боротьбі з агресією Росії і ніколи не визнають окупацію українських територій.
Угода стосується безпеки на морі, кібербезпеки і обміну розвідданими.
Реформа судової системи та права людини: Україна повинна якомога швидше обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора і прийняти закони для захисту повноважень директора НАБУ і забезпечити надійний процес відбору на посаду голови відомства.
Україна буде зміцнювати захист свобод людини і боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом і дискримінацією ЛГБТ спільноти.
Енергобезпека і клімат: Країни мають намір скоротити до 2030 року частки викидів парникових газів. Для цього будуть залучатися інвестиції.
Сторони будуть активно протидіяти впливу «Північного потоку — 2».
Економічне зростання: Україна повинна реформувати держпідприємства, захистити незалежність Центрального банку, посилити нагляд за фінансовим сектором і створити справедливе середовище для бізнесу та інвестицій. США обіцяють комерційне співробітництво і збільшення інвестицій.
Україна може отримати від Експортно-імпортного банку (EXIM) США щонайменше $3 млрд на економічні проєкти (суму можуть збільшити). Україна повинна прийняти закони, які встановлять надійний процес перевірки інвестицій.
Боротьба з пандемією: США мають намір надати Україні додаткову допомогу, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання і додаткові 12,8 млн дол. COVID-допомоги.
2 вересня Зеленський відвідає штат Каліфорнія.