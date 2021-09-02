Реформи і новий формат “Норманді” — про що Зеленський домовлявся з Байденом

https://racurs.ua/ua/n159533-scho-zelenskyy-poobicyav-baydenu-v-obmin-na-dopomogu.html

Ракурс

Головна подія візиту Володимира Зеленського до Вашингтона завершилася оприлюдненням спільної заяви України та США, а також особистою зустріччю українського лідера із американським колегою Джо Байденом.

Після переговорів віч-на-віч Зеленський назвав їх продуктивними, але засумнівався, чи виникла між ним і Байденом «особлива хімія».

Я не знаю, чи виникла «хімія». Але те, що замість години зустріч тривала дві, свідчить про те, що сторони зацікавлені в діалозі та результаті цього діалогу.

Зустріч була продуктивною, не постійно в сонячній атмосфері, але така… чоловіча розмова. Від президента чув лише приємні слова, він розуміє, що Україні складно, — повідомив Зеленський.

Термінів вступу України до НАТО Байден колезі не назвав, але «яким буде шлях, залежить від нас».

На зустрічі багато разів звучало слово «Крим» у контексті «Кримської платформи» і деокупації півострова.

Щодо Донбасу Зеленський запропонував імплементацію нового формату на рівні президентів.

Це нова пропозиція для США, і вони будуть думати, який формат обрати, — сказав президент.

Він дав зрозуміти, що йдеться про новий формат переговорів, відмінний від «нормандського».

Байден нібито гарантував, що США введуть санкції, якщо Росія буде створювати Україні енергетичні проблеми «Північним потоком-2».

Крім того, сторони підписали спільну заяву, у якій підтвердили пʼять напрямків відносин між США та Україною.

Безпека і оборона: сторони активізують Комісію стратегічного партнерства.

США підтримують Україну в боротьбі з агресією Росії і ніколи не визнають окупацію українських територій.

Угода стосується безпеки на морі, кібербезпеки і обміну розвідданими.

Реформа судової системи та права людини: Україна повинна якомога швидше обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора і прийняти закони для захисту повноважень директора НАБУ і забезпечити надійний процес відбору на посаду голови відомства.

Україна буде зміцнювати захист свобод людини і боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом і дискримінацією ЛГБТ спільноти.

Енергобезпека і клімат: Країни мають намір скоротити до 2030 року частки викидів парникових газів. Для цього будуть залучатися інвестиції.

Сторони будуть активно протидіяти впливу «Північного потоку — 2».

Економічне зростання: Україна повинна реформувати держпідприємства, захистити незалежність Центрального банку, посилити нагляд за фінансовим сектором і створити справедливе середовище для бізнесу та інвестицій. США обіцяють комерційне співробітництво і збільшення інвестицій.

Україна може отримати від Експортно-імпортного банку (EXIM) США щонайменше $3 млрд на економічні проєкти (суму можуть збільшити). Україна повинна прийняти закони, які встановлять надійний процес перевірки інвестицій.

Боротьба з пандемією: США мають намір надати Україні додаткову допомогу, включаючи підтримку холодового ланцюга зберігання і додаткові 12,8 млн дол. COVID-допомоги.

2 вересня Зеленський відвідає штат Каліфорнія.