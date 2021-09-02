Реформы на всех фронтах — что Зеленский пообещал Байдену в обмен на помощь

https://racurs.ua/n159533-reformy-na-vseh-frontah-chto-zelenskiy-poobeschal-baydenu-v-obmen-na-pomosch.html

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Главное событие визита Владимира Зеленского в Вашингтон завершилось обнародованием совместного заявления Украины и США, а также личной встречей украинского лидера с американским коллегой Джо Байденом.

После переговоров с глазу на глаз Зеленский назвал их продуктивными, но засомневался, возникла ли между ним и Байденом «особая химия».

Я не знаю, возникла ли «химия». Но то, что вместо часа встреча продолжалась два, свидетельствует о том, что стороны заинтересованы в диалоге и результате этого диалога. Встреча была продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но такой… мужской разговор. От президента слышал только приятные слова, он понимает, что Украине сложно, — сообщил Зеленский.

Сроки вступления Украины в НАТО Байден коллеге не назвал, но «каким будет путь, зависит от нас».

На встрече много раз звучало слово «Крым» в контексте «Крымской платформы» и деоккупации полуострова. По поводу Донбасса Зеленский предложил имплементацию нового формата на уровне президентов.

Это новое предложение для США, и они будут думать, какой формат выбрать, — сказал президент.

Он дал понять, что речь идет о новом формате переговоров, отличном от «нормандского».

Байден якобы гарантировал, что США введут санкции, если Россия будет создавать Украине энергетические проблемы с помощью «Северного потока-2».

Кроме того, стороны подписали совместное заявление, в котором подтвердили пять направлений отношений между США и Украиной.

Безопасность и оборона: стороны активизируют Комиссию стратегического партнерства.

США поддерживают Украину в борьбе с агрессией России и никогда не признают оккупацию украинских территорий.

Соглашение касается безопасности на море, кибербезопасности и обмена разведданными.

Реформа судебной системы и права человека: Украина должна как можно скорее избрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и принять законы для защиты полномочий директора НАБУ, обеспечить надежный процесс отбора на должность главы ведомства.

Украина будет укреплять защиту свобод человека и бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией ЛГБТ сообщества.

Энергобезопасность и климат: Страны намерены сократить к 2030 году доли выбросов парниковых газов. Для этого будут привлекаться инвестиции.

Стороны будут активно противодействовать влиянию «Северного потока-2».

Экономический рост: Украина должна реформировать госпредприятия, защитить независимость Центрального банка, усилить надзор за финансовым сектором и создать справедливое среду для бизнеса и инвестиций. США обещают коммерческое сотрудничество и увеличение инвестиций.

Украина может получить от Экспортно-импортного банка (EXIM) США по меньшей мере 3 млрд долл. на экономические проекты (сумму могут увеличить). Украина должна принять законы, которые установят надежный процесс проверки инвестиций.

Борьба с пандемией: США намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения и дополнительные 12,8 млн долл. COVID-помощи.

2 сентября Зеленский посетит штат Калифорния.