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Ракурс
Рудольф Вайгль. Фото: Википедия

Рудольф Вайгль — кто он и почему Google посвятил ему новый дудл (ФОТО)

2 сен 2021, 09:17
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Рудольф Вайгль стал героем нового дудла, который появился в поисковике Google (Гугл) сегодня, 2 сентября.

В этот день исполняется 138 лет со дня рождения этого гениального изобретателя и врача-иммунолога. Рудольф Вайгль изобрел первую вакцину от тифа — одной из древнейших болезней человечества.

Дудл. Фото: GoogleРодился будущий гений 2 сентября 1883 года в австро-венгерском городе Пшеров, который сейчас находится на территории Чехии. С самого детства он проявлял интерес к биологии, что впоследствии привело его во Львовской университет, который в то время был польским.

Рудольф Вайгль. Фото: ВикипедияВ 1914 году Вайгль стал паразитологом в армии, а уже в 1920 году его назначили профессором кафедры общей биологии в университете Львова. Тогда миллионы людей в Европе болели тифом, и талантливый ученый решил найти способ остановить болезнь. Так во Львовском университете был создан Институт исследования сыпного тифа.

Рудольф Вайгль. Фото: ВикипедияВ период Первой мировой войны врачи уже знали, что тиф передается от вшей, поэтому Рудольф Вайгль начал изучать этот процесс в лабораторных условиях. Применив передовые методы исследования, Вайгль установил весь процесс заражения и размножения смертоносных бактерий, но на создание вакцины от тифа ушли десятилетия.

Первый человек получил вакцину от тифа в 1936 году. Разработчиком ее был именно Рудольф Вайгль.


Рудольф Вайгль. Фото: ВикипедияВо времена Второй мировой войны нацистская Германия оккупировала Польшу, поэтому под контролем нацистов Рудольф Вайгль был вынужден создать завод по производству вакцин. Изобретатель нанимал на работу друзей, соседей и коллег, что давало им возможность избежать преследований нацистского режима. Тогда он спас примерно пять тысяч человек — как благодаря работе на заводе, так и благодаря вакцине, которую тайно передавал в гетто и немецкие концлагеря.

Рудольфа Вайгля почитают как выдающегося ученого и героя. Его работы отмечены двумя номинациями на Нобелевскую премию.

Источник: Ракурс


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