Рудольф Вайгль. Фото: Википедия

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Рудольф Вайгль стал героем нового дудла, который появился в поисковике Google (Гугл) сегодня, 2 сентября.

В этот день исполняется 138 лет со дня рождения этого гениального изобретателя и врача-иммунолога. Рудольф Вайгль изобрел первую вакцину от тифа — одной из древнейших болезней человечества.

Родился будущий гений 2 сентября 1883 года в австро-венгерском городе Пшеров, который сейчас находится на территории Чехии. С самого детства он проявлял интерес к биологии, что впоследствии привело его во Львовской университет, который в то время был польским.

В 1914 году Вайгль стал паразитологом в армии, а уже в 1920 году его назначили профессором кафедры общей биологии в университете Львова. Тогда миллионы людей в Европе болели тифом, и талантливый ученый решил найти способ остановить болезнь. Так во Львовском университете был создан Институт исследования сыпного тифа.

В период Первой мировой войны врачи уже знали, что тиф передается от вшей, поэтому Рудольф Вайгль начал изучать этот процесс в лабораторных условиях. Применив передовые методы исследования, Вайгль установил весь процесс заражения и размножения смертоносных бактерий, но на создание вакцины от тифа ушли десятилетия.

Первый человек получил вакцину от тифа в 1936 году. Разработчиком ее был именно Рудольф Вайгль.

Во времена Второй мировой войны нацистская Германия оккупировала Польшу, поэтому под контролем нацистов Рудольф Вайгль был вынужден создать завод по производству вакцин. Изобретатель нанимал на работу друзей, соседей и коллег, что давало им возможность избежать преследований нацистского режима. Тогда он спас примерно пять тысяч человек — как благодаря работе на заводе, так и благодаря вакцине, которую тайно передавал в гетто и немецкие концлагеря.

Рудольфа Вайгля почитают как выдающегося ученого и героя. Его работы отмечены двумя номинациями на Нобелевскую премию.