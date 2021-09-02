Рудольф Вайгль. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n159532-rudolf-vaygl-hto-vin-i-chomu-google-prysvyatyv-yomu-novyy-dudl-foto.html

Ракурс

Рудольф Вайгль став героєм нового дудлу, який з’явився в пошуковику Google (Гугл) сьогодні, 2 вересня.

У цей день виповнюється 138 років від дня народження цього геніального винахідника та лікаря-імунолога. Рудольф Вайгль винайшов першу вакцину проти тифу — однієї з найдавніших хвороб людства.

Народився майбутній геній 2 вересня 1883 року в австро-угорському місті Пшеров, яке нині розташоване на території Чехії. Із самісінького дитинства він виказував цікавість до біології, що згодом привело його у Львівській університет, який на той час був польським.

У 1914 році Вайгль став паразитологом в армії, а вже в 1920 році його призначили професором кафедри загальної біології в університеті Львова. Тоді мільйони людей у Європі хворіли на тиф, і талановитий науковець вирішив винайти спосіб зупинити хворобу. Так у Львівському університеті було створено Інститут дослідження висипного тифу.

У період Першої світової війни лікарі вже знали, що тиф передається через вошей, тому Рудольф Вайгль почав вивчати цей процес у лабораторних умовах. Застосувавши передові методи дослідження, Вайгль встановив увесь процес зараження та розмноження смертоносних бактерій, але на створення вакцини від тифу пішли десятиліття.

Перша людина отримала вакцину від тифу в 1936 році. Розробником її був саме Рудольф Вайгль.

Під час Другої світової війни нацистська Німеччина окупувала Польщу, тому під контролем нацистів Рудольф Вайгль був змушений створити завод із виробництва вакцин. Винахідник наймав на роботу друзів, сусідів та колег, що давало їм змогу уникнути переслідувань нацистського режиму. Тоді він врятував приблизно п’ять тисяч людей — як завдяки роботі на заводі, так і завдяки вакцині, яку таємно передавав до гетто та німецьких концтаборів.

Рудольфа Вайгля шанують як видатного вченого та героя. Його роботи відзначені двома номінаціями на Нобелівську премію.