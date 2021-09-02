Ураган Іда. Фото: РБК

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Ураган «Іда» вирує в Нью-Йорку — місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію через наслідки негоди.

Стихія призвела до повеней і затоплень, жертвами негоди стали вже щонайменше вісім людей. Про це повідомляє The New York Times.

Поліція Нью-Йорка повідомила про сімох загиблих у місті. Мер міста Пассаік у Нью-Джерсі заявив, що внаслідок повені загинула людина. Загиблим було від двох до 66 років, їх виявили в чотирьох різних локаціях по всьому місту.

Добою раніше, 1 вересня, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо ухвалив рішення про надзвичайний стан. За його словами, у Нью-Йорку відбулася «історична погодна подія».

Через шторм «Іда» майже всі лінії метро в Нью-Йорку припинили свою роботу. Влада міста повідомляє, що на вулицях Нью-Йорка погодні умови заблокували доступ мешканців до автомобілів. Негода загрожує новими зливами, швидкими паводками та виникненням торнадо.

За даними Національної метеорологічної служби, щонайменше п’ять надзвичайних ситуацій виникли внаслідок повеней, зокрема на території від Філадельфії до Нью-Джерсі. Очевидці зафіксували виникнення торнадо, які знищили щонайменше дев’ять будинків у штаті Нью-Джерсі. Про підтоплення повідомив аеропорт місцевий аеропорт «Ньюарк-Ліберті».

Щонайменше одна людина загинула внаслідок повені в районі Гуєсс-Форк у місті Херлі, штат Вірджинія. Також одна людина загинула й одна зникла безвісти в штаті Мериленд після підтоплення житлового комплексу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ураган «Іда», який накрив США, вдалося побачити з космосу. З Міжнародної космічної станції французький астронавт Томас Песке зробив світлини середини урагану.

Джерело: The New York Times