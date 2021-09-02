Різке збільшення смертності від COVID-19 в Європі прогнозує ВООЗ. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n159548-rizke-zbilshennya-smertnosti-vid-covid-19-v-ievropi-prognozuie-vooz.html

Ракурс

Коронавірус і далі активно поширюється — за останні два тижні ріст захворюваності становить понад 10% у 33 країнах світу.

Різке зростання спостерігається на Балканах, Кавказі та в республіках Центральної Азії, заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

У низці країн Європи та Центральної Азії лікарні знову переповнені, а смертність від коронавірусу зростає. За прогнозами експертів, кількість летальних випадків в Європі зросте на 236 тис. до 1 грудня.

Станом на 2 вересня кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі склала 218 млн 435 тис. 582. Про це повідомив американський університет Джонса Хопкінса.

З початку поширення вірусу кількість жертв досягла 4 млн 543 тис. 213 осіб. Лідерами залишаються США, Індія та Бразилія. У Сполучених Штатах офіційно зареєстровано 39 млн 396 тис. 239 хворих COVID-19, а кількість померлих зросла до 642 тис. 81.

Друге місце займає Індія — за весь час пандемії в країні виявлено 32 млн 857 тис. 937 підтверджених випадків COVID-19, від ускладнень інфекції померли 439 тис. 529 осіб. На третій позиції перебуває Бразилія, де зареєстровано 20 млн 804 тис. 215 хворих, померли 581 тис. 150 осіб.

Нагадаємо, коронавірус у Європі не йде на спад попри активну вакцинацію — Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що до грудня від інфекції можуть померти ще 236 тис. людей.