Чи вводитимуть третю дозу COVID-вакцини в Євросоюзі

Вакцина від коронавірусу. Фото: УП

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі, а деякі країни запровадили введення третьої дози вакцини. Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) вважає, що гострої потреби в бустерній дозі наразі немає.

Таку думку аргументують дослідженнями про те, що всі дозволені в ЄС вакцини дають тривалий імунітет та захищають від важкого перебігу хвороби. Про це пише видання Politico.

Зазначається, що одна третина людей у віці старше 18 років у ЄС досі не повністю вакцинована. В такій ситуації пріоритетом залишається повна вакцинація цих осіб, тобто введення другої дози.

Бустерні дози стали дуже спірними у багатих країнах, враховуючи, що більшість населення світу ще не отримала першої дози. Всесвітня організація охорони здоров’я попросила багаті країни почекати з третьою дозою до кінця вересня.

ECDC додав, що старшим людям, особливо тим, хто проживає в будинках для догляду, можуть бути призначені додаткові дози «як запобіжний захід».

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я України не планують проводити третє щеплення від коронавірусу, як це роблять у деяких країнах світу. Наразі основна стратегія МОЗ ㅡ ревакцинація проти COVID-19 через рік. Тобто поки українців не закликають робити бустерну дозу.

Джерело: Politico