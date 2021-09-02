Долар. Фото: Мінфін

https://racurs.ua/ua/n159535-kurs-dolara-zletiv-do-27-gryven-infografika.html

Ракурс

Курс долара в Україні раптово виріс сьогодні, 2 вересня. Офіційний курс гривні до долара встановлений на рівні 27,00 гривень за долар.

Курс валюти піднявся до 27 гривень уперше з кінця липня. Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

Курс долара на міжбанку 1 вересня 2021 року виріс на 1 копійку до 26,95 гривні за долар, курс у покупці до 26,93 гривні за долар у порівнянні з минулою сесією.

За словами аналітиків «Мінфіну», значне зростання курсу євро та долара виникло через ситуацію на міжнародних ринках, а не через суто українські чинники. За день євро в Європі та США подорожчав щодо долара з рівня 1,1795 майже до 1,1850. Практично зростання пар долар/гривня і євро/долар і призвело до того, що під час перерахунку євровалюта зросла відразу на 20 копійок.

Експерти прогнозують, що в перший тиждень вересня очікується подальше зростання курсу долара. До кінця наступного тижня він може торгуватися вище 27 гривень. У четвер пара євро/гривня продовжить надавати спекулянтам нові можливості заробити на коливаннях курсу, а ось по парі долар/гривня все не так просто. На міжбанку вже не буде працювати ефект «першого дня місяця».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс долара в Україні впав до річного мінімуму 10 серпня — 26,80 грн за дол. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року — 26,77 грн за дол.