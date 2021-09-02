Доллар. Фото: Минфин

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Ракурс

Курс доллара в Украине внезапно вырос сегодня, 2 сентября. Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 27,00 гривны за доллар.

Курс валюты поднялся до 27 гривен впервые с конца июля. Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

Курс доллара на межбанке 1 сентября 2021 года вырос на 1 копейку до 26,95 гривны за доллар, курс в покупке до 26,93 гривны за доллар по сравнению с прошлой сессией.

По словам аналитиков «Минфина», значительный рост курса евро и доллара произошел из-за ситуации на международных рынках, а не из-за сугубо украинских факторов. За день евро в Европе и США подорожал к доллару с уровня 1,1795 почти до 1,1850. Рост пар доллар/гривна и евро/доллар и привел к тому, что при пересчете евровалюта выросла сразу на 20 копеек.

Эксперты прогнозируют, что в первую неделю сентября ожидается дальнейший рост курса доллара. До конца следующей недели он может торговаться выше 27 гривен. В четверг пара евро/гривна продолжит оказывать спекулянтам новые возможности заработать на колебаниях курса, а вот по паре доллар/гривна все не так просто. На межбанке уже не будет работать эффект «первого дня месяца».

Напомним, ранее мы сообщали, что курс доллара в Украине упал до годового минимума 10 августа — 26,80 грн за долл. Ниже курс был только 2 июля 2020 года — 26,77 грн за долл.