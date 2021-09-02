Беженцев из Афганистана свезут в палаточные городки

Беженцы. Фото: BBC

https://racurs.ua/n159534-bejencev-iz-afganistana-svezut-v-palatochnye-gorodki.html

Ракурс

Беженцы из Афганистана будут размещаться в палаточных городках, которые специально построит Государственная миграционная служба (ГМС).

Сейчас пункты временного размещения беженцев (ПВРБ) и пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине (ПВПИ), переполнены. Об этом пишет «Ракурс» в соответствующем материале.

Известно, что сейчас все три пункта для размещения беженцев, расположенные в Волынской, Черниговской и Николаевской областях, не имеют свободных мест для приема афганцев.

Министр внутренних дел Денис Монастырский предлагает решить вопрос, установив на территории пунктов палаточные городки из расчета по 100 человек в каждой области. Однако такое решение называют временным из-за особенностей украинского климата.

На содержание трехсот человек беженцев в течение месяца понадобится дополнительное финансирование в сумме около 900 тыс. грн. По словам министра, на питание беженцев уйдет ориентировочно 400 тыс. грн, на коммунальные услуги — 150 тыс. Медикаменты и бытовая помощь афганцам из палаточных городков обойдется ориентировочно в 350 тыс. грн.

Напомним, ранее мы сообщали, что война в Афганистане заставила эвакуироваться сотни людей — в Одессу из Борисполя доставили 133 афганцев, бежавших из Кабула благодаря самолету Вооруженных сил Украины (ВСУ).