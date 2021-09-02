Біженці. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n159534-bijenciv-zvezut-u-nametovi-mistechka.html

Ракурс

Біженці з Афганістану розміщуватимуться в наметових містечках, які будуть спеціально розбудовані Державною міграційною службою (ДМС).

Наразі пункти тимчасового розміщення біженців (ПТРБ) і пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні (ПТПІ), переповнені. Про це пише «Ракурс» у відповідному матеріалі.

Відомо, що наразі всі три пункти для розміщення біженців, які розташовані у Волинській, Чернігівській і Миколаївській областях, не мають вільних місць для приймання лавини афганців.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пропонує розв’язати питання, встановивши на території пунктів наметові містечка з розрахунку по 100 осіб у кожній області. Однак таке рішення називають тимчасовим з урахуванням українського клімату.

На утримання трьохсот осіб біженців упродовж місяця знадобиться додаткове фінансування в сумі близько 900 тис. грн. За словами міністра, на харчування біженців піде орієнтовно 400 тис. грн, на комунальні послуги — 150 тис. Медикаменти та побутова допомога афганцям із наметових містечок обійдеться орієнтовно в 350 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна в Афганістані змусила евакуюватися сотні людей — до Одеси з Борисполя доправили 133 афганців, які втекли з Кабула завдяки літаку Збройних сил України (ЗСУ).