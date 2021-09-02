Будут ли вводить третью дозу COVID-вакцины в Евросоюзе

Вакцина от коронавируса. Фото: УП

https://racurs.ua/n159536-budut-li-vvodit-tretu-dozu-covid-vakciny-v-evrosouze.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире, а в некоторых странах начали введения третьей дозы вакцины. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что острой необходимости в бустерной дозе пока нет.

Такое мнение аргументируют исследованиями о том, что все разрешенные в ЕС вакцины дают длительный иммунитет и защищают от тяжелого течения болезни. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что одна треть людей в возрасте старше 18 лет в ЕС до сих пор не полностью вакцинирована. В такой ситуации приоритетом остается полная вакцинация этих лиц, то есть введения второй дозы.

Бустерные дозы стали очень спорными в богатых странах, учитывая, что большинство населения мира еще не получила первой дозы. Всемирная организация здравоохранения попросила богатые страны повременить с третьей дозой до конца сентября.

ECDC добавил, что пожилым людям, особенно тем, кто проживает в домах ухода, могут быть назначены дополнительные дозы «в качестве меры пресечения».

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины не планируют проводить третью прививку от коронавируса, как это делают в некоторых странах мира. На данный момент основная стратегия Минздрава ㅡ ревакцинация против COVID-19 через год. То есть пока украинцев не призывают делать бустерную дозу.

Источник: Politico