Резкое увеличение смертности от COVID-19 в Европе прогнозирует ВОЗ. Фото: ФБ

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Коронавирус и дальше активно распространяется — за последние две недели рост заболеваемости составляет больше 10% в 33 странах мира.

Резкий рост наблюдается на Балканах, Кавказе и в республиках Центральной Азии, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В ряде стран Европы и Центральной Азии больницы снова переполнены, а смертность от коронавируса растет. По прогнозам экспертов, количество летальных случаев в Европе вырастет на 236 тыс. до 1 декабря.

По состоянию на 2 сентября число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире составило 218 млн 435 тыс. 582. Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса количество жертв достигло 4 млн 543 тыс. 213 человек. Лидерами остаются США, Индия и Бразилия. В Соединенных Штатах официально зарегистрировано 39 млн 396 тыс. 239 заболевших COVID-19, а число скончавшихся выросло до 642 тыс. 81.

Второе место занимает Индия — за все время пандемии в стране выявлено 32 млн 857 тыс. 937 подтвержденных случаев COVID-19, от осложнений инфекции умерли 439 тыс. 529 человек. На третьей позиции находится Бразилия, где зарегистрировано 20 млн 804 тыс. 215 заболевших, умерли 581 тыс. 150 человек.

Напомним, коронавирус в Европе не идет на спад, несмотря на активную вакцинацию — Всемирная организация здравоохранения считает, что к декабрю от инфекции могут умереть еще 236 тыс. человек.