Ракурсhttps://racurs.ua/
Камера. Фото: за рулем
Новые камеры фиксации нарушений ПДД появились на дорогах — список адресовhttps://racurs.ua/n159547-novye-kamery-fiksacii-narusheniy-pdd-poyavilis-na-dorogah-spisok-adresov.htmlРакурс
Нарушение ПДД будут фиксировать новые камеры, которые 3 сентября заработают на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей.
Новые приборы появятся также в городах — Полтаве, Николаеве, Харькове и Хусте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Так, новые камеры появятся:
Винницкая область
- на 294 км + 619 автодороги М-21 прибор направлен в направлении Винницы;
- на 294 км + 567 автодороги М-21 прибор направлен в направлении Житомира;
- на 371 км + 527 автодороги М-30 прибор направлен в направлении Хмельницкого;
- на 404 км + 377 автодороги М-30 прибор направлен в направлении Винницы;
- на 404 км + 640 автодороги М-30 прибор направлен в направлении Умани.
Львовская область
- на 685 км + 309 автодороги М-06 прибор направлен в направлении Долиновки.
Черниговская область
- на 60 км + 426 автодороги Н-07 прибор направлен в направлении Киева;
- на 6 км + 414 автодороги М-01−02 устройство направлено в направлении Киева;
- на 43 км + 993 автодороги М-02 прибор направлен в направлении Чернигова;
- на 125 км + 385 автодороги М-02 прибор направлен в направлении Бобрика.
Полтава
- ул. Европейская, 155 прибор направлен в направлении ул. Автобазовская;
- ул. Рассветная, 14 прибор направлен в направлении ул. Юрия Тимошенко;
- ул. Маршала Бирюзова, 32 прибор направлен в направлении ул. Героев-пожарных.
Николаев
- просп. Героев Украины, 20 прибор направлен в направлении Киевского шоссе;
- просп. Богоявленский, 125 прибор направлен в направлении ул. Старофортечная.
Харьков
- просп. Науки, 12, прибор направлен в направлении просп. независимости;
- ул. Полтавский Шлях, 62-Б, прибор направлен в направлении ул. Евгения Котляра;
- Белгородское шоссе, 2, прибор направлен в направлении ул. Деревянко.
Хуст
- ул. Львовская, 157, прибор направлен в направлении ул. 9 мая;
- ул. Ивана Франко, 165, прибор направлен в направлении центра города.
- ул. Волошина, 81, прибор направлен в направлении центра города.
С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте Министерства внутренних дел.
Напомним, ранее мы сообщали, что 20 камер фиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Украины — МВД назвало адреса, где их установят.
.