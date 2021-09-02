Камера. Фото: за рулем

https://racurs.ua/n159547-novye-kamery-fiksacii-narusheniy-pdd-poyavilis-na-dorogah-spisok-adresov.html

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Нарушение ПДД будут фиксировать новые камеры, которые 3 сентября заработают на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей.

Новые приборы появятся также в городах — Полтаве, Николаеве, Харькове и Хусте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, новые камеры появятся:

Винницкая область

на 294 км + 619 автодороги М-21 прибор направлен в направлении Винницы;

на 294 км + 567 автодороги М-21 прибор направлен в направлении Житомира;

на 371 км + 527 автодороги М-30 прибор направлен в направлении Хмельницкого;

на 404 км + 377 автодороги М-30 прибор направлен в направлении Винницы;

на 404 км + 640 автодороги М-30 прибор направлен в направлении Умани.

Львовская область

на 685 км + 309 автодороги М-06 прибор направлен в направлении Долиновки.

Черниговская область

на 60 км + 426 автодороги Н-07 прибор направлен в направлении Киева;

на 6 км + 414 автодороги М-01−02 устройство направлено в направлении Киева;

на 43 км + 993 автодороги М-02 прибор направлен в направлении Чернигова;

на 125 км + 385 автодороги М-02 прибор направлен в направлении Бобрика.

Полтава

ул. Европейская, 155 прибор направлен в направлении ул. Автобазовская;

ул. Рассветная, 14 прибор направлен в направлении ул. Юрия Тимошенко;

ул. Маршала Бирюзова, 32 прибор направлен в направлении ул. Героев-пожарных.

Николаев

просп. Героев Украины, 20 прибор направлен в направлении Киевского шоссе;

просп. Богоявленский, 125 прибор направлен в направлении ул. Старофортечная.

Харьков

просп. Науки, 12, прибор направлен в направлении просп. независимости;

ул. Полтавский Шлях, 62-Б, прибор направлен в направлении ул. Евгения Котляра;

Белгородское шоссе, 2, прибор направлен в направлении ул. Деревянко.

Хуст

ул. Львовская, 157, прибор направлен в направлении ул. 9 мая;

ул. Ивана Франко, 165, прибор направлен в направлении центра города.

ул. Волошина, 81, прибор направлен в направлении центра города.

С картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте Министерства внутренних дел.

Напомним, ранее мы сообщали, что 20 камер фиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Украины — МВД назвало адреса, где их установят.