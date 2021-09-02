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Ракурс
Камера. Фото: За рулем

Нові камери фіксації порушень ПДР з’явилися на дорогах — перелік адрес

2 вер 2021, 13:10
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Порушення ПДР фіксуватимуть нові камери, які 3 вересня запрацюють на автомобільних дорогах Вінницької, Львівської, та Чернігівської областей.

Нові прилади з’являться також у містах — Полтава, Миколаїв, Харків та Хуст. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Так, нові камери з’являться:

Вінницька область

  • на 294 км+619 автодороги М-21 прилад спрямовано в напрямку Вінниці;
  • на 294 км+567 автодороги М-21 прилад спрямовано в напрямку Житомира;
  • на 371 км+527 автодороги М-30 прилад спрямовано в напрямку Хмельницького;
  • на 404 км+377 автодороги М-30 прилад спрямовано в напрямку Вінниці;
  • на 404 км+640 автодороги М-30 прилад спрямовано в напрямку Умані.

Львівська область

  • на 685 км+309 автодороги М-06 прилад спрямовано в напрямку Долинівки.

Чернігівська область

  • на 60 км+426 автодороги Н-07 прилад спрямовано в напрямку Києва;
  • на 6 км+414 автодороги М-01—02 прилад спрямовано в напрямку Києва;
  • на 43 км+993 автодороги М-02 прилад спрямовано в напрямку Чернігова;
  • на 125 км+385 автодороги М-02 прилад спрямовано в напрямку Бобрика.

Полтава

  • вул. Європейська, 155 прилад спрямовано в напрямку вул. Автобазівська;
  • вул. Світанкова, 14 прилад спрямовано в напрямку вул. Юрія Тимошенка;
  • вул. Маршала Бірюзова, 32 прилад спрямовано в напрямку вул. Героїв-пожежних.

Миколаїв

  • просп. Героїв України, 20 прилад спрямовано в напрямку Київського шосе;
  • просп. Богоявленський, 125 прилад спрямовано в напрямку вул. Старофортечна.

Харків

  • просп. Науки, 12, прилад спрямовано в напрямку просп. Незалежності;
  • вул. Полтавський Шлях, 62-Б, прилад спрямовано в напрямку вул. Євгена Котляра;
  • Білгородське шосе, 2, прилад спрямовано в напрямку вул. Дерев’янка.

Хуст


  • вул. Львівська, 157, прилад спрямовано в напрямку вул. 9-го травня;
  • вул. Івана Франка, 165, прилад спрямовано в напрямку центра міста.
  • вул. Волошина, 81, прилад спрямовано в напрямку центру міста.

З мапою розміщення комплексів можна ознайомитися на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 20 камер фіксації порушень ПДР з’являться на дорогах України — МВС назвало адреси, де їх встановлять.

Джерело: Ракурс


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