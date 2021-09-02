Ураган Ида. Фото: РБК

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Ураган «Ида» бушует в Нью-Йорке — местные власти объявили чрезвычайную ситуацию из-за последствий непогоды.

Стихия привела к наводнениям и затоплениям, жертвами непогоды стали уже по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает The New York Times.

Полиция Нью-Йорка сообщила о семи погибших в городе. Мэр города Пассаик в Нью-Джерси заявил, что в результате наводнения погиб человек. Погибшим было от двух до 66 лет, их обнаружили в четырех различных локациях по всему городу.

Сутками ранее, 1 сентября, мэр Нью-Йорка Де Блазио принял решение о чрезвычайном положении. По его словам, в Нью-Йорке происходит «историческое погодное событие».

Из-за шторма «Ида» почти все линии метро в Нью-Йорке прекратили свою работу. Власти города сообщают, что на улицах Нью-Йорка погодные условия заблокировали доступ жителей к автомобилям. Непогода грозит новыми ливнями, быстрыми паводками и возникновением торнадо.

По данным Национальной метеорологической службы, не менее пяти чрезвычайных ситуаций возникли в результате наводнений, в частности на территории от Филадельфии в Нью-Джерси. Очевидцы зафиксировали возникновения торнадо, который уничтожил по меньшей мере девять домов в штате Нью-Джерси. О подтоплении сообщил аэропорт местный аэропорт «Ньюарк-Либерти»

По меньшей мере один человек погиб в результате наводнения в районе Гуесс-Форк в городе Херли, штат Вирджиния. Также один человек погиб и один пропал без вести в штате Мэриленд после подтопления жилого комплекса.

Напомним, ранее мы сообщали, что ураган «Ида», который накрыл США, удалось увидеть из космоса. С Международной космической станции французский астронавт Томас Песке сделал фотографии из середины урагана.

Источник: The New York Times